Por la Patria vuelve hoy al ruedo político de la mano de Jorge Gandini y Omar Lafluf

Hace 28 años que el Movimiento Nacional Por la Patria (Partido Nacional) no competía en las elecciones a nivel nacional. Pero hoy, los diputados Jorge Gandini y Omar Lafluf relanzaron el sublema con el que Wilson Ferreira Aldunate compitió en las elecciones de 1971.

El sublema apoya a Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) y presentará una lista al Senado, dijo Gandini. “Estaba como una bandera: bien doblado y guardado en un cajón, no se estaba usando desde hace mucho tiempo [1989], nadie lo había reclamado. Tuvimos que recorrer los caminos normales que exigen el partido y la Corte Electoral”, explicó. El representante describió que no se presentaron obstáculos “porque no hubo que sacárselo a nadie” y no “tenía dueño”. Aclaró que sólo una agrupación departamental en Rocha mantiene el sublema Por la Patria, y por eso la renovada agrupación competirá en las elecciones en todo el país excepto en ese departamento.

“Iniciamos un camino saliendo del área de confort, armando un movimiento nacional que tendrá su propia expresión electoral apoyando a [Jorge] Larrañaga pero desde este movimiento, tratando de construir un espacio propio que ayude al partido a ganar y a gobernar”, aseguró Gandini.

Consultado sobre por qué eligieron el sublema, dijo que es un nombre con el “hay que explicar poca cosa”. “Para los blancos es un referente de nuestra historia, porque es la divisa de Aparicio Saravia, y para los wilsonistas es el lema de Wilson. Decir ‘Por la Patria’ convoca a mucha gente que creemos en este proyecto”. El diputado destacó la participación de Silvia Ferreira, hija de Wilson Ferreira Aldunate, en la conducción del sector.

Gandini aseguró que la idea “central y principal” es aportar una visión wilsonista al país, “más que al Partido Nacional”. Para el representante, uno de los aportes de Wilson fue “ser transgresor en un país muy polarizado, buscando una visión alternativa”. El legislador interpreta que en la actualidad el debate entre derecha e izquierda fue “superado”, y ahora “se instala otra confrontación, que es la de los conservadores versus los transformadores”. “Hay mucha gente que quiere una transformación, y la izquierda se ha convertido en el obstáculo para los cambios. Hay que ser capaz de doblarle la mano a la realidad y generar alianzas que permitan hacer los cambios en las áreas en las que el país está estancado”, expresó.

En julio, en declaraciones a Radio Uruguay, Gandini dijo que a su entender la agenda de derechos debería ir “mucho más allá” de la legalización del aborto o la ley de regulación del cannabis. Dicha agenda, explicó a la diaria, debería ser la del “progreso”, porque “la de derechos nos interesa a todos pero no cambia la realidad. Lo que estamos necesitando es un modelo de desarrollo económico y social sustentable, que incluya un modelo de integración económica real y una transformación de nuestro modelo productivo”. Gandini sostuvo que el modelo de integración tiene que fortalecer las áreas en las que Uruguay es competitivo y compensar aquellas en las que “vamos a perder”. El nacionalista afirmó que “el principal derecho tiene que ser ganarse la vida laburando, un tema bastante cuestionado”, ya que “hay decenas de miles de personas que ganan menos de 15.000 pesos y en el último año se destruyeron 40.000 empleos”. Para el diputado, el gobierno del FA no tiene una “propuesta de transformación del país” y “siempre está debatiendo con los ojos en la nuca”.