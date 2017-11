Perforadora dice que petróleo de Cerro Padilla es “insignificante y no comercial”; gobierno discrepa: “Es importante y da rédito para distraer sobre fracaso con UPM”

El comunicado de la empresa Petrel Energy, encargada de la prospección en Cerro Padilla, Paysandú, cayó en el gobierno como un balde de agua fría, o mejor dicho, como un gélido barril de crudo vacío. “El petróleo producido es insignificante y claramente no comercializable”, dice la empresa australiana, que se dedica tanto a la exploración y explotación de pozos de petróleo como a la especulación financiera en torno a estos. Sin embargo, el anuncio no fue compartido por el oficialismo.

Una alta jerarca que prefirió no identificarse porque es ministra de Industria, Energía y Minería, dijo a Los Informantes (diario) que “el petróleo encontrado no es para nada insignificante: significa mucho, porque hace dos semanas que estamos sacando comunicados sobre el tema”. También dijo: “Lo de ‘no comercializable’ tampoco es cierto, ya que hasta ahora nos está dando muchos beneficios al desviar la atención de la no firma del acuerdo con UPM”.