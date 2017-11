Diputados votó el desafuero de Ezquerra

Ayer en la Cámara de Diputados se aprobó el desafuero del representante del Partido Nacional (PN) Wilson Ezquerra, que atropelló, en agosto de este año, a una mujer, cuando manejaba alcoholizado. El juez de Paz de Maldonado Luis Fourment pidió a la cámara baja el desafuero porque el representante incurrió en una falta –un delito de menor entidad– al manejar con 1,45 gramos de alcohol en sangre. El propio Ezquerra pidió el desafuero, pero la decisión de todas formas fue analizada por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, y debió ser aprobada por Diputados. Ezquerra no es juzgado penalmente porque la mujer de 60 años que fue atropellada no presentó la denuncia, y la Justicia no puede actuar de oficio en el derecho penal a menos que se constaten lesiones gravísimas.