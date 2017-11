Diputado de la 711 dijo que Astori debió haber ido al TCP por el no pago de los aportes a la secretaria de Orrico; también arremetió contra Xavier

“No tengo ningún comentario para hacer al respecto”, repitió ayer, una y otra vez, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Danilo Astori, cuando varios periodistas lo abordaron para preguntarle por el cruce de cuestionamientos que tuvo en los últimos días con el senador del Frente Amplio (FA) por la lista 711 (Compromiso Frenteamplista, grupo que lidera el ex vicepresidente Raúl Sendic) Leonardo de León. El ministro había dicho el lunes que el Tribunal de Conducta Política (TCP) del FA debería abordar el caso del manejo que el senador De León hizo de las tarjetas corporativas cuando era presidente de Alcoholes del Uruguay (Alur), durante la pasada administración de gobierno. “Me parece que el proceso que se le dio al caso [Raúl] Sendic fue el correcto; no entendería por qué se seguiría un camino distinto [en el caso De León]”, dijo ese día, en entrevista con el programa La mañana de la radio El Espectador.

Luego, De León le respondió a Astori y dijo a El País que las afirmaciones del ministro son “tristes”. “Quizá él también debería ir a los órganos del FA por cosas del pasado que lo involucran”, agregó, sin dar mayores detalles.

El que abundó en detalles fue el diputado de la lista 711 por el departamento de Rivera Saúl Aristimuño. El legislador dijo que tanto Astori como dirigentes allegados a él deberían haber pasado por el TCP del FA en otras instancias como, por ejemplo, tras el escándalo que derivó en la renuncia del ex diputado Jorge Orrico a la presidencia del SODRE. Orrico tuvo que renunciar a su cargo a pedido de la titular del Ministerio de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, luego de que Astori le retirara el apoyo político, tras un intercambio de acusaciones por el incumplimiento en el pago de aportes a la previsión social de una secretaria del ex diputado. Orrico le echó la culpa de la irregularidad a Asamblea Uruguay, el sector que lidera el actual ministro de Economía y Finanzas, mientras que Claudia Hugo, pareja de Astori y encargada de ese trámite en el sector, argumentó que era Orrico el que debía informar a la organización lo que había que pagar, y que no había autorizado los aportes al Banco de Previsión Social. Para Aristimuño, cuando pasó eso “a ninguno se le pasó por la cabeza mencionar al TCP”.

Aristimuño también sostuvo que otros dirigentes cercanos a Astori deberían haber pasado por el TCP, como el ex ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo o el ex presidente del Banco República Fernando Calloia, ambos procesados por la Justicia Penal por abuso de funciones por haber otorgado el aval a la aerolínea Cosmo SA en el frustrado remate para adquirir los aviones de la empresa Pluna.

Además, el diputado apuntó contra la secretaria general del Partido Socialista (PS), Mónica Xavier, quien también había reclamado que el TCP actuara de oficio en el caso del senador De León. Aristimuño recordó algunos hechos relacionados con el PS en Rivera, como el de una ex edil del sector, Mary Coitiño, que fue expulsada de la bancada oficialista por votar junto al Partido Colorado el presupuesto quinquenal, según se sostuvo, a cambio de cargos. Aristimuño observó también que por ese hecho nadie de ese sector político pasó tampoco por el TCP. “Muchos tienen muertos en el ropero, pero ponen la mira y se focalizan en la lista 711. Antes de eso, deberían mirar para adentro”, expresó el diputado riverense.

Por su parte, Astori dijo ayer que no haría más comentarios sobre el caso De León, pero que “reiteraba lo dicho”.