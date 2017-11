Asuntos Internos investiga denuncia de abuso policial que sufrió un joven en Malvín Norte

El Centro Cultural La Casucha está ubicado en Cambay y Camino Carrasco. Allí trabaja Rodrigo González, de 28 años, quien la noche del 12 de octubre volvía junto con dos compañeros por Hipólito Yrigoyen cuando,según su testimonio, paró una furgoneta del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), de la que se bajaron tres policías –dos hombres y una mujer– y uno de ellos gritó: “Todos contra el furgón”. El joven le preguntó el motivo, y el policía se le acercó “violentamente” y le dijo: “Vos vas a hacer lo que yo te diga”. El muchacho aseguró que el policía “lo agarró de la nuca”, lo quiso “tirar contra la camioneta”, luego lo tiró “hacia el medio de la calle” y le empezó a “pegar en el piso, completamente descontrolado”. González afirmó que luego llegaron dos patrulleros y otro móvil del PADO, y le pegaron “entre tres”. Además, subrayó que le “agarraron los testículos como cuatro veces” y se los “apretaron” de una forma que parecía “lasciva”.

El joven y otro de sus compañeros terminaron en la Seccional 15ª. González señaló que el policía que le tomó la declaración le dijo que quienes los detuvieron alegaron que fue porque él “se había negado a identificarse”, que había “escupido” a un oficial y que le había dado “una piña” a otro. Agregó que cuando uno de los policías lo llevó al calabozo, en el que había como diez personas, dijo: “Este es medio chetito, hagan lo que quieran con él”, pero “por suerte”, el joven encontró “gente conocida” y no le hicieron nada. A las 9.00 quedó en libertad. Por último, González afirmó que cuando lo revisaron le encontraron un “cortaplumas” y le dijeron que se lo llevaban y después se lo devolvían, pero eso no sucedió. “Cuando nos estaban quitando las pertenencias apareció un policía que me quiso hacer firmar un papel que decía que yo tenía un cuchillo. Yo le dije que lo que tenía no era un cuchillo, y él me dijo que era lo mismo. Me apuraron, y al final decía, medio mal escrito, con faltas, ‘serrucho Tramontina’”, señaló González.

Martín Fernández, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y abogado de González, dijo a la diaria que están trabajando en el caso y evaluando la estrategia a seguir. Por otro lado, fuentes del Ministerio del Interior indicaron que el caso está siendo investigado por Asuntos Internos.