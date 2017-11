AFUTU ocupa hoy la Escuela Técnica de Cardona en rechazo al cierre del bachillerato agrario

El viernes, la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU) emitió un comunicado en el que le daba plazo hasta hoy al Consejo de UTU para expedirse sobre la discontinuidad del bachillerato de orientación Agraria de la Escuela Técnica de Cardona (departamento de Soriano). “Reunidos en Asamblea, el personal de la Escuela Técnica de Cardona, estudiantes y vecinos de la Comunidad educativa de la localidad, expresan su total apoyo al Curso de nivel II de Bachillerato en la orientación Agraria, ya que este curso tiene todas las condiciones que el Consejo solicita para dar de alta un curso”, afirmó AFUTU en el comunicado del viernes. Se aclaraba que la postura ya había sido comunicada a las autoridades de UTU en la última reunión bipartita y por medio de “innumerables cartas dirigidas a las autoridades” y que, de discontinuarse, tomarían medidas sindicales.

Lourdes Pintos, secretaria de prensa de AFUTU, informó ayer a la diaria que, según supo el sindicato, la directora de la escuela técnica se reunió ayer con el director del campus regional litoral sur –órgano administrativo jerárquico de referencia de las instituciones de UTU de Soriano, Río Negro y Colonia–, quien le confirmó que el primer año del bachillerato agrario no se abrirá en 2018. El sindicato supone que sólo se continuará con segundo y tercer año, pero que finalmente la opción terminará por discontinuarse. Por eso, hoy a las 7.00, AFUTU ocupará el centro de estudios con la esperanza de que el Consejo revea su decisión.

Según Pintos, el reparo de las autoridades de UTU se debía al lugar en donde se brindan las prácticas, porque los contenidos teóricos se dictan en la escuela técnica, pero los prácticos se desarrollan en campos de la zona. Conociendo ese impedimento, Pintos para 2018 se había acordado que los cursos se dictaran en la escuela agraria La Carolina, ubicada en el departamento de Flores.

La vocera de AFUTU agregó que los inspectores transmitieron que las horas docentes de la orientación agraria serán asignadas a otro curso. Pero el cambio no convence a los sorianenses. “La comunidad hizo asambleas, el sindicato estuvo reunido, fueron padres, estudiantes, comerciantes de la zona a apoyar ese pedido”, relató Pintos, y remarcó que “los estudiantes y la comunidad tienen el total convencimiento de que el grupo de bachillerato agrario siempre ha tenido buen resultado”. Para graficarlo, dijo que prácticamente no tiene desvinculaciones y que al terminar el año los grupos terminan sumando estudiantes. “Esto no es un capricho de la comunidad y de los estudiantes, sino que es necesario para la zona”, aseguró Pintos, que consideró que Soriano es un departamento cuyos mayores ingresos provienen del área agrícola. El sindicato cree que en verdad UTU no quiere dictar más el bachillerato agrario en escuelas técnicas, pero dijo que la comunidad lo pide porque los estudiantes no se quieren ir de la zona a las escuelas agrarias que cuentan con internado (como La Carolina). Según Pintos, hay alrededor de 30 estudiantes que quieren comenzar el bachillerato en 2018.

Consultado por la diaria, Freddy Amaro, consejero de UTU electo por el orden docente, no tenía ayer el detalle del problema y comentó que hoy se reunirá el consejo. A título personal, comentó que “en la parte agraria hay que buscar condiciones para poder hacer las prácticas” y aseguró no estar de acuerdo con los cierres, ya que prefiere “buscar oportunidades”. Refiriéndose a la posibilidad de desarrollar las prácticas en otra escuela agraria, consideró que “si cumple esos requisitos, no debería existir la no apertura del curso”. Estimó que tal vez el curso no se haya cerrado, sino que se haya postergado para terminar de trabajar en febrero, mientras se buscan campos alternativos.